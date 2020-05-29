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Иркутский художественный музей им. В.П. Сукачёва запустил серию мастер-классов

29 мая 2020

Каждую субботу на официальном ютуб-канале музея руководитель музейной студии, член Союза художников России Маргарита Марцинечко будет делиться с детьми и взрослыми секретами мастерства, сообщают в пресс-службе музея.

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Еженедельно по субботам в 11 утра будут появляться новые видеоуроки, которые можно посмотреть абсолютно бесплатно. В планах — занятия по созданию коллажа, изготовлению объемных цветов из бумаги и многое другое. Первое занятие будет посвящено японской технике суми-э – это традиционная японская живопись тушью. Видео станет доступно 30 мая в 11 утра.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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