Иркутский художественный музей им. В.П. Сукачёва запустил серию мастер-классов

Каждую субботу на официальном ютуб-канале музея руководитель музейной студии, член Союза художников России Маргарита Марцинечко будет делиться с детьми и взрослыми секретами мастерства, сообщают в пресс-службе музея.

Еженедельно по субботам в 11 утра будут появляться новые видеоуроки, которые можно посмотреть абсолютно бесплатно. В планах — занятия по созданию коллажа, изготовлению объемных цветов из бумаги и многое другое. Первое занятие будет посвящено японской технике суми-э – это традиционная японская живопись тушью. Видео станет доступно 30 мая в 11 утра.