«Слата» открыла в Шелехове супермаркет в обновленном формате

Пандемия коронавируса заставила многие компании изменить свои инвестиционные программы, но не торговую сеть «Слата». Компания продолжает открывать магазины по заранее намеченному плану. Сегодня, 29 мая, после реконструкции открылась уже третья «Слата» в обновленном формате. Новый супермаркет работает в Шелехове, по адресу – Култукский тракт, 21а, ТЦ «Спутник».

«На сегодняшний день в сети 77 супермаркетов. В этом году планов по открытию мы не меняем, – говорит Вячеслав Заяц, председатель совета директоров ГК «Слата». – Скоро в обновленном формате откроется шесть «Слат» и один новый супермаркет на правом берегу Иркутска».

«‘Слата – два мира’, так называется наш проект по обновлению супермаркетов, старт которого был дан в ноябре прошлого года, – отметил на открытии исполнительный директор РС «Слата» Ярослав Шиллер. – В городе Шелехове мы открыли «Слату»-лайт. Это облегченный формат, который позволяет нашей сети в нынешних условиях экономики идти по плану запуска и обновления».

Открытие прошло также в облегченном формате – без массовых гуляний, праздника и розыгрыша призов, но с соблюдением строгих правил. Всем покупателям на открытии выдавали обязательно маски, обрабатывали руки антисептиком и следили за соблюдением дистанции 1,5 м.

Самое важное условие любого открытия в «Слате» – это вручение ФРЕШ карты. В течение трех дней, с 29 по 31 мая включительно, совершая покупку от 1000 рублей, покупатели получат ФРЕШ карту в подарок.

Торговая сеть в условиях пандемии продолжает работать в обычном режиме, обеспечивая население продуктами и соблюдая все повышенные санитарные нормы.