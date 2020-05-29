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Режим самоизоляции в Приангарье продлен до 14 июня

29 мая 2020

В Иркутской области режим самоизоляции продлен ещё на две недели, до 14 июня. Соответствующие изменения внесены сегодня, 29 мая, в указ Губернатора Иркутской области № 59 о введении режима повышенной готовности. Такое решение рекомендовано санитарно-противоэпидемической комиссией при Правительстве региона и поддержано большинством мэров.

С начала пандемии в регионе было зарегистрировано 1660 случаев коронавирусной инфекции. На сегодня показатель заболеваемости составляет 69,1 на 100 тысяч населения. Прирост за последние сутки - 162 человека. (109 случаев - это граждане, прибывшие из неблагополучных территорий, из них 103 вахтовика). Еще 53 случая заболевания коронавирусом - результат местного распространения инфекции.

По информации регионального Роспотребнадзора, за последнее время значительно увеличилось число случаев распространения коронавируса внутри региона.  

- Ограничительные меры в данных условиях являются вынужденными. Самоизоляция сейчас подразумевает соблюдение гражданами социальной дистанции, масочного режима в общественном транспорте, местах общего пользования, на работе, - доложил главный санитарный врач регионального Роспотребнадзора Дмитрий Савиных.

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- Мы приняли правильные меры накануне православных праздников, когда призвали жителей области отметить торжество в кругу семьи и участвовать в церковных службах в онлайн-режиме. Это исключило массовое скопление людей. В итоге у нас не произошло всплеска заболеваний. В регионах, где этого сделано не было, получили заметный прирост случаев коронавируса. С другой стороны, в майские праздники было много гуляющих компаний, и ровно через один инкубационный период начался рост числа заболевших COVID-19 и нетипичной для этого времени года внебольничной пневмонией, - рассказала исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Игорь Кобзев призвал глав муниципальных образований Иркутской области отнестись со всей серьезностью к продлению ограничительных мер и обеспечить должный контроль за соблюдением режима самоизоляции.

Ранее Игорь Кобзев уже сообщал, что режим самоизоляции может быть продлён. Правда еще три дня назад он предполагал, что на неделю, а не на 14 дней. По его словам, регион не может перейти ко второму этапу снятия ограничений, потому что коечный фонд в Иркутской области заполнен на 50%, при этом динамика заболеваний достаточно плохая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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