Опять Усть-Кут: 29 мая зафиксирована новая вспышка среди вахтовиков

Новый суточный рекорд и новая вспышка коронавируса зафиксированы в Иркутской области. Из 162 новых случаев заражений в регионе за минувшие сутки большая часть зафиксирована в Усть-Куте (+62), Иркутске (+58), Бодайбо (+12), Шелеховском (+9) и Эхирит-Булагатском районах (+8). Впервые коронавирус подтверждён в Чунском районе.Таким образом коронавирусом охвачены уже 32 района Иркутской области, об этом 29 мая сообщает оперативный штаб. Также новые случаи коронавируса подтверждены сегодня в Иркутском районе (+4), Братске (+3), Усолье (+2), Усольском (+1), Братском (+1) и Боханском районах (+1).

В Усть-Куте новая вспышка среди вахтовиков – за последние сутки 62 заболевших. До этого три дня подряд в Усть-Куте наблюдался низкий прирост и казалось, что ситуация стабилизировалась. Глава региона заявил, что угроза распространения COVID-19 в Усть-Куте миновала. Но, похоже, ситуация оказалась временной. Всего диагноз подтвержден у 320 человек: из них 300 прибыли на вахту, 14 заразились через местный контакт, пять человек выздоровели, один умер от COVID-19.

В Бодайбо также большая часть заболевших – вахтовики. Диагноз COVID-19 подтверждён у 129 человек (+12 за последние сутки), из них 125 прибыли на вахту, пять выздоровели, один умер от COVID-19.

В Иркутске, где находится основной очаг инфекции в регионе, всего за период эпидемии подтверждены 735 случаев: 368 (+23) человек заразились через контакты внутри региона, пять человек привезли вирус из Москвы, два – из Санкт-Петербурга и Таиланда, один – с Камчатки, 18 человек прибыли из Киренского района, 77 (+24) человек – транзитные пассажиры из обсерваторов, в том числе 65 (+17) вахтовиков, 195 (+7) человек выздоровели, семь скончались от COVID-19, 10 – от заболеваний, не связанных с COVID-19.

По данным на 29 мая, в регионе 1660 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе решено продлить режим самоизоляции еще на две недели, до 14 июня.