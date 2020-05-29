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Игорь Кобзев предложил перенести часть летней оздоровительной кампании на сентябрь

29 мая 2020

Глава Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание по подготовке детских лагерей к летнему сезону прямо из телестудии канала «Россия-24». Во время программы на прямую связь со студией, где находился Игорь Кобзев, вышел и.о. министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов. Чиновник в этот момент находился с проверкой на курорте «Ангара» и доложил руководителю региона о готовности объекта к началу летней оздоровительной кампании.

- На сегодняшний день поступило более 30 тысяч заявлений от родителей на путевки. Подготовка проведена большая, и мы практически готовы к проведению летней оздоровительной кампании, - сообщил Владимир Родионов.

Игорь Кобзев предложил рассмотреть вариант переноса части оздоровительной кампании на сентябрь.

- Осенью мы сможем открыть загородные стационарные лагеря. Санатории готовы принять более трех тысяч ребятишек, – ответил руководитель минсоца Приангарья и в свою очередь обратился к главе региона с просьбой. - В нашей системе соцзащиты есть 10 детских дач, которые принадлежат центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Если есть такая возможность, давайте вместе с санитарно-противоэпидемической комиссией рассмотрим, чтобы ребятишек из наших детских домов и домов для детей-инвалидов уже в июне завезти в эти загородные дачи. Там в смену может отдыхать 750 ребятишек при полной изоляции, то есть, все меры предосторожности будут предусмотрены.

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Напомним, что старт летней оздоровительной кампании в Иркутской области намечен на 1 июля. Однако фактический прием детей в загородные лагеря начнется только по согласованию со специалистами-эпидемиологами и санитарными врачами. Планируется, что все воспитанники, педагоги, вожатые, обслуживающий персонал должны будут пройти тестирование на коронавирус. Учитывая непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, лагеря будут работать в закрытом режиме: без посещения родственников, выездов и экскурсий.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей.  Они смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций  Роспотребнадзора. В этом году дети могут быть направлены только в те организации отдыха и оздоровления, которые находятся в регионе, где они проживают.

Дети, которые проживают в городах федерального значения, смогут отдыхать в субъектах РФ, граничащих с ними. Родительские дни и массовые мероприятия рекомендуется исключить.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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