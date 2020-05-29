«Черных лесорубов» в Иркутской области будут выслеживать со спутника

Речь идет о систематическом слежении за состоянием использования лесов на основе контурного и аналитического дешифрирования материалов дистанционного зондирования земли. Иначе говоря, за текущими изменениями в лесном покрове Иркутской области решено пристально наблюдать со спутников.

Глава региона Игорь Кобзев отметил, что в прошлые годы Правительство Иркутской области не рассматривало спутниковый мониторинг как приоритетный.

Глава региона пояснил, как специалисты дешифруют снимки из космоса.



– Накладываются друг на друга два снимка одного и того же участка, сделанные в разное время. И специалисты могут дать четкую картину, где идут вырубки. Представители регионального министерства лесного комплекса должны выезжать на эти участки, чтобы зафиксировать незаконную рубку или произвести корректировку, если на участке ведется плановая легальная работа, - сказал Игорь Кобзев.



По словам главы региона, для выстраивания системы взаимодействия по непрерывному дистанционному мониторингу лесного фонда с помощью спутников понадобится около месяца. Материалы по выявленным фактам незаконной лесозаготовительной деятельности будут оперативно направляться в следственные и правоохранительные органы.



Отметим, что накануне Игорь Кобзев встречался с представителями федерального государственного учреждения «Рослесинфорг». Эта организация использует спутниковую инфраструктуру для ведения учета лесного хозяйства. Стороны договорились о расширении площади дистанционного наблюдения на территории Иркутской области. По сравнению с прошлым годом площадь лесного фонда, находящаяся под таким наблюдением, увеличится почти на 10 млн га – до 43,7 млн га. Сюда входит мониторинг природных факторов изменения лесного покрова, выявление незаконных рубок и лесных пожаров. Система уже доказала свою эффективность. Количество нарушений в лесничествах, где мониторинг проводился более четырех лет, снижается до 15%.