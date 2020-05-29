Реализацию программы капитального ремонта в многоквартирных домах на 2020 год обсудили в Иркутске

Реализацию программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год обсудили в Иркутске. В совещании под председательством мэра города Руслана Болотова приняли участие представители регионального Фонда капитального ремонта, главы комитетов по управлению округами.

– К решению этого вопроса необходимо подходить комплексно. Важно выстроить плотное взаимодействие администрации Иркутска с областным Фондом капитального ремонта, привлечь депутатский корпус, – подчеркнул Руслан Болотов. – На сегодня у иркутян возникает много вопросов по реализации этой программы. И наша задача, чтобы все эти процессы были максимально открыты и понятны для горожан и реализовывались с учетом их пожеланий.

Также на совещании рассмотрели вопрос о передаче функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории города Иркутска муниципальному образованию город Иркутск. Как отметила Марина Цыренова, на данный момент вопрос прорабатывается с передачей функций с 2021 года.