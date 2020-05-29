В офисах Сбербанка в Иркутске открылась фотовыставка о воинах Великой Победы

В офисах Сбербанка в Иркутске открылась фотовыставка, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены 45 фотографий и историй о жизни и военных подвигах ветеранов войны.

Наталия Цайтлер, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«День Победы, наша военная история – это важная память нашей страны и нашего народа. В каждой семье хранится своя история тех военных событий и нет,наверное, ни одного человека, кого бы Великая Отечественная война не задевала за живое. Наши ветераны- это наша гордость, мы дорожим памятью о них и выставка - это еще один повод почтить их вклад в победу. К сожалению, в этом году из-за пандемии некоторые запланированные нами мероприятия перенесены на неопределенный срок, но мы запускаем разные дистанционные проекты, мобильно перестраиваемся. Главное ,настрой у всех, кто гордится, помнит и чтит своих героев остается победным».

В формировании выставки приняли участие работники Байкальского банка Сбербанка – внуки и правнуки фронтовиков. Каждое фото взято из семейного архива, сопровождается историей военного пути участника войны. Фото-перекличка памяти поколений стала продолжением идеи «Бессмертного полка», в банке решили в год 75 - летия Великой Победы не ограничиваться датой празднования 9 мая, продолжить исторический экскурс на более длительное время.

Клиенты Сбербанка в Иркутске могут увидеть экспозицию с 28 мая по 22 июля 2020 года, по адресам: г. Иркутск, ул. Урицкого, 19 (ВСП № 8586/092) ; ул. Дзержинского, 1(ВСП № 8586/0136)

Напомним, что до 5 июня 2020 г. Байкальским банком ПАО Сбербанк также проводится прием работ на конкурс детского рисунка «Внуки Победы». К участию приглашаются дети 6-14 лет. Творческую фантазию ребятам предложено проявить в любой технике рисования. Подробнее об условиях участия и призах можно узнать на сайте конкурса: https://внукипобеды.рф/