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В офисах Сбербанка в Иркутске открылась фотовыставка о воинах Великой Победы

29 мая 2020

В офисах Сбербанка в Иркутске открылась фотовыставка, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены 45 фотографий и историй о жизни и военных подвигах ветеранов войны.

Наталия Цайтлер, управляющий Иркутским  отделением Сбербанка:

«День Победы, наша военная история – это важная память нашей страны и нашего народа. В каждой семье хранится своя история тех военных событий и нет,наверное, ни одного человека, кого бы   Великая Отечественная война не задевала за живое. Наши ветераны- это наша гордость, мы дорожим памятью о них  и выставка - это еще один повод почтить их вклад в  победу.  К сожалению, в этом году из-за пандемии некоторые  запланированные нами мероприятия  перенесены на неопределенный срок, но мы запускаем  разные дистанционные проекты, мобильно перестраиваемся. Главное ,настрой у всех, кто гордится, помнит и чтит своих героев остается победным».

В формировании выставки приняли участие работники Байкальского банка Сбербанка – внуки и правнуки фронтовиков. Каждое фото взято из семейного архива, сопровождается историей военного пути участника войны. Фото-перекличка памяти поколений стала продолжением идеи «Бессмертного полка», в банке решили в год 75 - летия Великой Победы не ограничиваться датой празднования 9 мая, продолжить исторический экскурс на более длительное время.

Клиенты Сбербанка в Иркутске могут увидеть экспозицию  с 28 мая по 22 июля 2020 года,  по адресам: г. Иркутск, ул. Урицкого, 19 (ВСП № 8586/092) ; ул. Дзержинского, 1(ВСП № 8586/0136)

Напомним, что до 5 июня 2020 г. Байкальским банком ПАО Сбербанк  также проводится прием работ на конкурс детского рисунка «Внуки Победы». К участию приглашаются дети 6-14 лет. Творческую фантазию ребятам предложено проявить в любой технике рисования. Подробнее об условиях участия и призах можно узнать на сайте конкурса: https://внукипобеды.рф/


/ Сибирское Информационное Агентство /
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