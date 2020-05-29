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Бухгалтерская отчетность любой российской компании стала доступна в онлайн

29 мая 2020

ФНС России запустила государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. В нем размещена представленная в ФНС России бухгалтерская отчетность организаций за 2019 год.

Ресурс является общедоступным. Вся размещенная в нем бухгалтерская отчетность, а также аудиторские заключения и пояснения доступны для просмотра и скачивания всем заинтересованным пользователям.

Для удобства пользователей бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций впервые доступна для скачивания с электронной подписью ФНС России с той же юридической значимостью, что и заверенная печатью налогового органа.

Для компаний, использующих бухгалтерскую (финансовую) отчетность для масштабной аналитики, и для тех, кому нужен сразу весь массив данных, предусмотрена возможность получения абонентского обслуживания. Для них доступна ежемесячно обновляемая база бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций в том формате, в котором она поступила в ФНС России.

Подать запрос на получение абонентского обслуживания можно на сайте ресурса.

Государственным и муниципальным органам власти информация доступна для получения с помощью сервисов Системы межведомственного информационного взаимодействия (СМЭВ).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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