Марат Хуснуллин: Темп работ на улице Ленина в Тулуне необходимо усилить

В ходе рабочей поездки в Тулун исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин посетили ряд строительных объектов. По мнению вице-премьера, одним из главных объектов в Тулуне должна стать улица Ленина. Здесь будет организовано современное общественное пространство, куда горожане смогут приходить, отдыхать, общаться.

– Мы сегодня прошли вдоль всей улицы. Считаю, что темп работ необходимо усилить. Какие штабные решения для этого нужно принять, мы с Игорем Ивановичем обсудили, – подчеркнул Марат Хуснуллин.

На центральной улице Тулуна реализуется сразу несколько проектов, после чего она должна серьезно преобразиться.



По областной программе «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы» муниципальному образованию была предоставлена субсидия на капремонт проезжей части протяженностью 2,4 км. Сметная стоимость работ составила 150 млн рублей.

Проектом предусмотрены обустройство примыканий, новое уличное освещение, перекладка участков сети наружного водоснабжения и связи. На территории жилой застройки будут проложены продольные водоотводящие лотки с чугунной решеткой. Для сокращения сроков работ по предложению Правительства региона на весенней сессии Законодательного Собрания Тулуну добавили средств: субсидия в сумме 50 млн рублей была перенесена с 2021 года на 2020-й.

Кроме того, в пределах улицы Ленина реализуется проект благоустройства общественного пространства «Тулун ИЯ», который стал победителем Всероссийского конкурса малых городов в 2020 году. Общая стоимость проекта - 232,3 млн рублей. Мероприятия по благоустройству территории синхронизированы с работами по ремонту дорожного полотна.



Также решается вопрос ремонта фасадов восьми многоквартирных домов, расположенных вдоль ул. Ленина. Подготовлены изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Иркутской области. Предполагается, что работы по ремонту фасадов будут завершены к 15 августа этого года.



– Улица Ленина в Тулуне должна стать центром общественного притяжения. Для этого многое уже сделано. Сегодня мы определили, что за каждым объектом будет закреплено ответственное лицо, которое будет контролировать ход всех работ, – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.