Доллар по 70: что дальше

Российский рубль с пика международной биржевой паники 20-х чисел марта стал одним из мировых лидеров укрепления относительно доллара США. Накануне отечественная валюта обновила уровни 10 марта вблизи 70 руб. за доллар, отмечает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»:

- Прохождение острой фазы кризиса в конце I кв. привело к началу процесса восстановления утраченных ранее позиций нацвалют развивающихся экономик. Ожидания скорейшего купирования пандемии и возобновления деловой и потребительской активности способствовали росту аппетита к рисковым активам.

Масштабные госпрограммы монетарного и фискального стимулирования национальных экономик оказали незаменимую поддержку в недопущении кризиса ликвидности финансовой системы и социальной напряженности.

Котировки нефти после сокрушительного обвала уже нивелировали большую часть потерь. Потенциал дальнейшего роста нефтяных контрактов не исчерпан.

Высокая вероятность достижения баланса спроса и предложении рынка энергоносителей поддерживает покупательный настрой в валютах стран, ориентированных на экспорт энергоресурсов.

В итоге, 28 мая валютная пара USD/RUB TOM упала на минимальные значения II кв. Ценовое дно четверга зафиксировано на уровне 70,1 руб. за доллар США.

Что дальше?

Эскалация отношений Пекина и Вашингтона способна привести к ухудшению рыночного сентимента: рисковые активы могут краткосрочно ослабнуть. Санкционное давление на Китай замедлит процесс восстановления международной торговли, но не остановит.

В ближайшей перспективе купирование гуманитарно-экономического кризиса и сохранение цикла низких ставок в экономике закономерно приведет к возвращению устойчивого спроса на рублевые активы.

В случае обострения геополитической ситуации, российский рубль может краткосрочно отступить к 71,5–72 за доллар США. Ориентиром же на июнь, по-прежнему, служит область 68 руб. за доллар.