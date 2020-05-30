Правительство утвердило субсидии для самозанятых

Плательщикам налога на профессиональный доход выплатят субсидию в размере уплаченного ими налога за 2019 год. Соответствующее постановление от 29.05.2020 № 783 утверждено Правительством Российской Федерации.

Субсидии будут выплачивать до конца 2020 года. Заявления плательщика не требуется, деньги поступят на банковскую карту, привязанную в приложении «Мой налог» или в личном кабинете «Мой налог».

Если указано несколько банковских карт, необходимо указать действующую как основную.

Подробную информацию о мерах поддержки для самозанятых, а также инструкции по привязке банковских карт можно найти в специальном разделе на сайте «Налог на профессиональный доход»