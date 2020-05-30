Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил темпы строительства инфекционной больницы в Тулуне

Строительную площадку будущего инфекционного отделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница» посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Визит состоялся в рамках рабочей поездки Заместителя Председателя Правительства РФ в Тулун с целью проверки восстановительных работ, которые ведутся в городе, пострадавшем от наводнения летом 2019 года.

В составе делегации присутствовали заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков, временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин, представители федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» и строительных организаций.

Зона строительства медицинского учреждения, которое ведется по инициативе и при финансировании Сбербанка, стала первой в программе рабочей поездки. В настоящее время на территории будущего инфекционного отделения полностью расчищена площадка выделенного земельного участка, готов фундамент здания - смонтирована его инвентарная опалубка, теплоснабжающая организация приступила к расчистке локации для дальнейшей прокладки теплотрассы, проведена подготовка для приема основы строительства - модулей. Они были отправлены заводом-изготовителем из г. Тверь 15 мая, на этой неделе первая партия прибудет к месту назначения и в ближайшее время на строительном объекте начнется их монтаж.

«Модульная технология, которая успешно реализована нашим подрядчиком, компанией «Прозрачный мир», на многих инфраструктурных и социальных объектах в России станет первым таким высокотехнологичным решением в Иркутской области. И это будет первое подобное инфекционное отделение в стране, - рассказал рабочей комиссии Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. - Мы с особой тщательностью выбирали исполнителя такого важного для Тулуна объекта, потому что понимаем, как инфекционная больница важна городу. Как важно людям, здесь живущим, быстрее восстановить свой жизненный комфорт. И банк прилагает все усилия, чтобы максимально быстро завершить начатое строительство и создать объект с высоким уровнем качества - и по технологии постройки, и по оснащению медицинским оборудованием».

Вице-премьер РФ оценил масштабы строительства, отметил его очевидные темпы, даже в условиях сложного для регионов периода. Ограничительные режимы, введенные на территориях,нередко становятся препятствием в своевременных поставках материалов и оборудования. «Положительная динамика налицо, - отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. - В мой прошлый приезд эта больница еще не была начата. Сегодня строительство идет полным ходом и развернулось масштабно».

Кроме площадки строительства инфекционной больницы рабочая группа правительства посетила и другие, возводимые в Тулуне социальные объекты- школу, строительство первой очереди жилых многоквартирных домов, детского сада.

«Работа организована неплохо, но её ещё очень много. Здесь короткое лето, поэтому организационная работа должна вестись в круглосуточном режиме. Ряд объектов связаны между собой: нужно чтобы и дорогу вовремя отремонтировали, и подвели инженерные сети. Очень важно сделать хорошее благоустройство, чтобы люди почувствовали, что стало в городе лучше», - сказал Марат Хуснуллин.

Возведение и оснащение инфекционного отделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница» предусматривает 28 коек и осуществляется на средства Сбербанка. Отделение будет собрано по модульной технологии, которая широко применяется по всему миру, она позволяет значительно сокращать сроки строительства и обеспечивать высокие стандарты качества. Модули изготовлены в Твери и соответствуют эксплуатационным нормам и требованиям к лечебно-профилактическим учреждениям. Уникальная технология позволяет организовать «чистые зоны» с повышенным или пониженным атмосферным давлением, снабжением медицинскими газами, энергоснабжением и поддержанием в нормативных пределах заданных параметров температуры, влажности, чистоты воздуха и освещенности.

В рамках социального партнерства между Сбербанком и Правительством Иркутской области на инженерную инфраструктуру нового инфекционного отделения в Тулуне из регионального бюджета будет выделено 30 млн рублей. Заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями. Технологическое присоединение проведут к середине июля.