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Россияне хотят приобретать маски и перчатки по примеру томских депутатов - за счет бюджета

30 мая 2020

Депутаты Томской областной думы установили для себя денежные компенсации на покупку средств индивидуальной защиты за счет регионального бюджета. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у россиян, кто должен нести бремя материальной ответственности за покупку масок и перчаток в период режима самоизоляции. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

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59% россиян считают, что власти должны организовать снабжение работников средствами индивидуальной защиты. Еще большее число опрошенных считает, что государство обязано оплачивать тестирование персонала компаний на коронавирус (79%). Вменить работодателю обеспечение персонала масками считает возможным 30% опрошенных, тестирование на коронавирус — 13%. Работники сами должны покупать себе маски, — считают 4%, в отношении медицинских тестов такого мнения придерживается всего 1%. 

С увеличением возраста опрошенных, снижается число тех, кто считает, что обеспечение масками и тестирование на коронавирус должны проводиться за счет государства, и растет количество число тех, кто хочет возложить эту обязанность на плечи работодателя.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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