Новая вспышка коронавируса подтверждена в Братске

Впервые коронавирус подтверждён в Тулуне и Балаганском районе, об этом 30 мая сообщает оперативный штаб. Таким образом коронавирусом охвачены 34 района Иркутской области. Из 90 новых случаев заражений в регионе за минувшие сутки большая часть зафиксирована Иркутске (+25), в Братске (+20), Бодайбо (+11), Эхирит-Булагатском (+6) и Слюдянском районах (+6). Также четыре новых случая подтверждены в Иркутском районе, три – в Свирске, по два – в Черемхово, Братском и Усольском районах, по одному – в Усть-Куте, Усолье-Сибирском и Куйтунском районе.

Новая вспышка коронавируса сегодня зафиксирована в Братске, количество заболевших сутки увеличилось в 1,5 раза и достигло 65 человек: из 29 прибывших человек 24 вахтовика, 27 заразились через местные контакты, 8 человек выздоровели, один скончался от COVID-19.

В Бодайбо ситуация остается напряженной. Диагноз COVID-19 подтверждён у 140 человек (+11 за последние сутки), из них 136 прибыли на вахту, один человек заразился через местный контакт, два выздоровели, один умер от COVID-19.

В Иркутске, где находится основной очаг инфекции в регионе, всего за период эпидемии подтверждены 760 случаев: 390 (+22) человек заразились через контакты внутри региона, пять человек привезли вирус из Москвы, два – из Таиланда, один – с Камчатки и Санкт-Петербурга, 18 человек прибыли из Киренского района, 76 человек – транзитные пассажиры из обсерваторов, в том числе 65 вахтовиков, 199 (+4) человек выздоровели, семь скончались от COVID-19, 10 – от заболеваний, не связанных с COVID-19.

По данным на 30 мая, в регионе 1750 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе режим самоизоляции продлён до 14 июня.