Власти расторгнут договор с подрядчиком по ремонту больницы в Нижнеудинске

Договорные отношения с подрядчиком по ремонту больницы в Нижнеудинске будут расторгнуты. Об этом глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил во время рабочей поездки с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным по пострадавшим от наводнения территориям.

– Пришлось распрощаться с подрядчиком, который занимался ремонтом Нижнеудинской ЦРБ. Завершать работы будет другая компания. Все это замедляет процесс. Но, в целом, работа идет, – отметил Игорь Кобзев на своей странице в сети Инстаграм.

В целом, глава региона оценивает темпы работы, как неплохие, основные опасения вызывает строительство жилья.

– Некоторые работы идут с опережением: например, строительство дамбы на реке Ие. Аварийно-восстановительные работы завершены в срок, в июне приступаем к строительству капитальных защитных сооружений, – говорит Игорь Кобзев. – Но есть и вопросы — в основном к строительству жилья. И если в Тулунском микрорайоне Угольщиков в ближайшее время уже будут сданы три двухэтажных дома, то в Березовой роще темпы неудовлетворительны. Там планировалось сдать 155 домов. Однако большинство из них все еще на разных стадиях строительства, отделочные работы завершены лишь в 22-х. Это очень медленно.

Кроме того, глава региона сообщил, что на этой неделе будут выделены дополнительные средства на строительство защитной дамбы — 1 миллиард 300 миллионов рублей.