Новости

Более 6 млрд рублей дополнительно выделят Приангарью на строительство гидротехнических сооружений в зоне наводнения

30 мая 2020

В зоне ЧС в Иркутской области предстоит построить 12 сооружений инженерной защиты и реализовать шесть мероприятий, направленных на защиту населения от затопления. Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Иркутскую область сообщил о дополнительной финансовой поддержке. На строительство и реконструкцию гидротехнических объектов из федерального бюджета будет выделено более 6 млрд рублей.

В том числе, на строительство защитной инженерной инфраструктуры – это дамбы в Нижнеудинске, Тулуне и селах пострадавшего района – уже выделено порядка 1,3 млрд рублей. Строительные работы должны начаться в июне.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании