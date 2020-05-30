Более 6 млрд рублей дополнительно выделят Приангарью на строительство гидротехнических сооружений в зоне наводнения

В зоне ЧС в Иркутской области предстоит построить 12 сооружений инженерной защиты и реализовать шесть мероприятий, направленных на защиту населения от затопления. Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Иркутскую область сообщил о дополнительной финансовой поддержке. На строительство и реконструкцию гидротехнических объектов из федерального бюджета будет выделено более 6 млрд рублей.

В том числе, на строительство защитной инженерной инфраструктуры – это дамбы в Нижнеудинске, Тулуне и селах пострадавшего района – уже выделено порядка 1,3 млрд рублей. Строительные работы должны начаться в июне.