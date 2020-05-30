Проект строительства городского водозабора в Нижнеудинске будет скорректирован

Марат Хуснуллин поручил скорректировать техническое задание на проектирование станции первого подъема воды в Нижнеудинске. По словам вице-премьера, строительство таких объектов должно вестись не по принципу «быстро и дешево», а в четком соответствии со всеми строительными и санитарными нормами. Заместитель Председателя Правительства РФ сегодня, 30 мая, вместе с главой региона Игорем Кобзевым в ходе рабочей поездки в Нижнеудинск посетил городской водозабор.

– Необходимо оперативно внести коррективы, вся нужная документация должна поступить в Главгосэкспертизу в течение месяца, – отметил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области.

Добавим, что строительство городского водозаборного сооружения в Нижнеудинске предусмотрено программой по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области. Ведутся проектно-изыскательские работы. Подрядчик – ООО «20 Центральный проектный институт».

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поставил конкретную задачу: строительство сооружения должно занять не более года.

Плановая реконструкция водозабора производилась в 2018 – 2019 гг. На эти цели из областного бюджета было выделено 166,8 млн рублей. Паводком 2019 года станция первого подъема воды была уничтожена. В ходе аварийно-восстановительных работ водозабор города Нижнеудинска введен в эксплуатацию в исходной схеме. Затраты составили 66,9 млн рублей.



На сегодняшний день качество воды по микробиологическим показателям соответствует санитарным требованиям. Мониторинг мероприятий по хлорированию осуществляет ресурсоснабжающая организация ООО «Аква-Сервис».