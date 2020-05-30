Новости

«К сентябрю в общепите недосчитаемся 50% заведений»

30 мая 2020

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров рассказал об изменениях, которые ждут рынок труда после отмена ограничений.

«Даже из тех, кто начнет работать, не каждый сможет выжить. Например, в общепите, мы к сентябрю недосчитаемся как минимум 50% заведений. Там не очень высокий порог входа в большинстве случаев, поэтому постепенно это все заменится какими-то другими бизнесами, но общепит будет года три восстанавливаться. Выездной туризм тоже не меньше трех лет, авиаперевозки тоже очень долго», – считает Захаров.

Читайте также:

Массово прививать россиян от коронавируса могут начать уже осенью
2 июня 2020
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
2 июня 2020

В то же время он отмечает, что текущий кризис изменит формат работы, сделает его более гибким и удобным всем сторонам.

«Что касается позитива, то для многих людей, которые могут себе позволить работать головой, а не руками и имеют высокую квалификацию, конечно, есть хорошие новости. Появилось больше степеней свободы, возможность не как экзотика, а как стандарт работать удаленно. Это не значит из дома. Работать дома не понравилось никому за редчайшим исключением. А вот не ездить на работу понравилось много кому», – отметил основатель SuperJob.

Индекс рынка труда SuperJob фиксирует рост активности работодателей в наборе персонала 4 недели подряд. В настоящий момент значение Индекса составляет больше половины от среднего докризисного показателя (0,52).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (1526)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании