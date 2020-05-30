«К сентябрю в общепите недосчитаемся 50% заведений»

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров рассказал об изменениях, которые ждут рынок труда после отмена ограничений.

«Даже из тех, кто начнет работать, не каждый сможет выжить. Например, в общепите, мы к сентябрю недосчитаемся как минимум 50% заведений. Там не очень высокий порог входа в большинстве случаев, поэтому постепенно это все заменится какими-то другими бизнесами, но общепит будет года три восстанавливаться. Выездной туризм тоже не меньше трех лет, авиаперевозки тоже очень долго», – считает Захаров.

В то же время он отмечает, что текущий кризис изменит формат работы, сделает его более гибким и удобным всем сторонам.

«Что касается позитива, то для многих людей, которые могут себе позволить работать головой, а не руками и имеют высокую квалификацию, конечно, есть хорошие новости. Появилось больше степеней свободы, возможность не как экзотика, а как стандарт работать удаленно. Это не значит из дома. Работать дома не понравилось никому за редчайшим исключением. А вот не ездить на работу понравилось много кому», – отметил основатель SuperJob.

Индекс рынка труда SuperJob фиксирует рост активности работодателей в наборе персонала 4 недели подряд. В настоящий момент значение Индекса составляет больше половины от среднего докризисного показателя (0,52).