Три лесных пожара в Иркуткой области потушены за минувшие сутки

За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано три пожара: в Казачинско-Ленском потушен пожар на площади 820 га, обнаруженный 25 мая, в Усольском и Куйтунском районах ликвидировано по одному вновь обнаруженному возгоранию общей площадью 28 га.

Локализован зарегистрированный 30 мая пожар площадью 4,5 га в Осинском районе. Также в локализованном состоянии остается природный пожар на площади 2700 га в Тайшетском районе.

Действующим на утро 31 мая перешло обнаруженное в субботу возгорание в Качугском районе. Площадь этого очага – восемь гектаров, два из которых, покрытые лесом.



По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, все эти пожары произошли на незакрепленных за арендаторами участках. По вине местного населения возгорания произошли в четырех случаях. Причиной тайшетского пожара стала гроза. Возгорание в Казачинско-Ленском районе связывают с переходом огня в лес с земель иных категорий.