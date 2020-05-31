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Авиакомпания «Победа» возобновляет рейсы по России

31 мая 2020

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Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 31 мая возобновляет полеты после двухмесячного перерыва. Продажа билетов на летние рейсы началась с 14 мая. По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, на сегодня запланированы рейсы из Москвы в Махачкалу, Санкт-Петербург и Волгоград сообщает газета «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что  «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня. Продажа билетов на летние рейсы начнется с 14 мая. В компании пообещали, что средний тариф будет почти в три раза ниже уровня 2019 года.

"На официальном сайте pobeda.aero 14 мая начнётся продажа билетов на летние рейсы: средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам. Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей", - сообщили в компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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