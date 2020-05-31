Усть-Кут, Иркутск и Бодайбо в тройке лидеров по количеству новых случаев коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Иркутской области остается напряженной. В то время, как Россия вышла на плато, в регионе ситуация, напротив, ухудшается. Сегодня, 31 мая, зафиксирован максимальный суточный прирост – 229 новых случаев. Вклад в негативную статистику вносят в равной степени продолжающаяся вспышка среди вахтовиков, так и заражения через внутренние контакты. Большая часть новых случаев сегодня зафиксирована в трёх городах – Усть-Куте (+96 за последние сутки), Иркутске (+61) и Бодайбо (+30).

Также 14 новых случаев подтверждены в Иркутском районе, 10 – в Свирске, четыре – в Братске, три – в Куйтнуском районе, по два – в Усолье, Усть-Удинском и Шелеховском районах, по одному – в Тулуне, Боханском и Эхирит-Булагатском районах. Коронавирусом охвачены 34 района Иркутской области, свидетельствует карта распространения на 31 мая.

В Усть-Куте вспышка коронавируса продолжается, за сутки количество заболевших увеличилось на треть до 417 человек: из них 393 прибыли на вахту, 15 человек заразились через местные контакты, восемь человек выздоровели, один скончался от COVID-19.

Сложной остается обстановка и в Бодайбо, где количество заболевших за день увеличилось на 20% до 170 человек, из них 166 прибыли на вахту.

В Иркутске, где находится основной очаг коронавирусной инфекции в регионе, преобладающим способом заражения остаются местные контакты. Всего за период эпидемии подтвержден 821 случай (+61 за сутки): 436 (+46) человек заразились через контакты внутри региона, пять человек привезли вирус из Москвы, два – из Таиланда, один – с Камчатки и Санкт-Петербурга, 18 человек прибыли из Киренского района, 72 человека – транзитные пассажиры из обсерваторов, в том числе 65 вахтовиков, 217 (+18) человек выздоровели, семь скончались от COVID-19, 11 – от заболеваний, не связанных с COVID-19.

По данным на 31 мая, в регионе подтверждены 1979 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе режим самоизоляции продлён до 14 июня.