Региональный центр поддержки одарённых детей под Ангарском начнет работу осенью

Степень готовности регионального центра выявления и поддержки одарённых детей и молодежи «Персей» на базе оздоровительно-образовательного центра «Галактика» оценил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочей поездки в Ангарский городской округ. «Персей» начнет функционировать уже осенью.

Его создание стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». На приобретение оборудования из федерального бюджета выделено более 320 млн рублей, на ремонтные работы и содержание центра – 13 млн рублей из областного бюджета.

На базе центра будут проводиться профильные смены для одарённых школьников Иркутской области по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство». Министерство образования региона будет привлекать к образовательным программам научные и экономические сообщества, организации культуры и спорта. Сейчас заканчивается работа над дизайн-проектом помещения, предназначенного для размещения центра.

- В регионе живет много талантливых ребят. Они занимают призовые места во всероссийских и международных конкурсах. Наша задача – создать им все условия для разностороннего развития. Важно, чтобы, получая образование, они оставались в области, ведь нам нужны талантливые и перспективные кадры. Они – будущее Приангарья, - отметил Игорь Кобзев.