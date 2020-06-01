В 2019 году доля импортного молока в Приангарье составила 17%

Надой молока в Приангарье имеет переменную динамику, а по ввозу действует устойчивая тенденция роста. Если в 2005 году ввоз составлял 7% ресурсов молока и молокопродуктов, то в 2010 - 15%, а в 2019 году – 17%, сообщает Иркутскстат.

Большая часть поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в хозяйствах населения, где не всегда имеется возможность качественного кормления животных, приобретения дорогостоящих комбикормов.

В сельхозорганизациях после многолетнего сокращения поголовья остались самые продуктивные животные, что обеспечивает высокие удои. На эти хозяйства приходится лишь 18% областного молочного стада, при этом они обеспечивают 40% общего надоя молока.

Наличие крупного рогатого скота в сельхозорганизациях продолжает сокращаться. По состоянию на 1 мая т.г. имелось лишь 25,9 тыс. коров, на 4,8% меньше, чем годом ранее. Однако надой молока в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этих хозяйствах вырос на 2,7%, за счет роста продуктивности коров на 9,2%; за 4 месяца от каждой буренки получено в среднем по 2213 кг молока.

В минувшем году среднедушевое потребление молока и молокопродуктов в Приангарье составило 194,5 кг (с учетом сыра, масла сливочного, творога, кисломолочных и др. продуктов в пересчете на молоко). В 2005 году на душу приходилось в среднем 184 кг, максимальное потребление отмечено в 2012 году – 202 кг.