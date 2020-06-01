Парламентарии ЛДПР внесли в ГД законопроект о пособиях для домохозяек

Проект предлагает установить поддержку домохозяек в размере МРОТ, сообщают РИА Новости со ссылку на пресс-службу одного из авторов инициативы.

Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2021 года.

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает меры поддержки в виде ежемесячных денежных пособий "лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи".

Под домашних хозяйством в проекте подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому.

Право на пособие будет иметь только один из членов семьи — причем в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Порядок выплат должен будет определить Минтруд, а подать заявление на получение россияне должны будут в органы социальной защиты или через МФЦ.