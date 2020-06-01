Опять двести: в Приангарье подтверждены 210 новых случаев коронавируса

Иркутская область продолжает удивлять. В то время, как в России ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Приангарье, напротив, только все ухудшается. Вчера был зафиксирован антирекорд - 229 новых случаев коронавируса. Сегодняшний день не внёс оптимизма: 1 июня в Иркутской области подтверждены 210 новых случая коронавируса, из них 130 среди вахтовиков.
Как сообщает оперативный штаб, всего в регионе выявлены 2189 случаев, госпитализированы 1803 (+210 за последние сутки) человека, из них 142 (+1) из обсерваторов и 964 (+130) вахтовика, 363 (+22) человека выздоровели, 23 человека скончались – 11 от COVID-19, 12 (+1) от заболеваний, не связанных с COVID-19.
Режим ограничений из-за COVID-19 в России не будет снят в один момент, регионы будут выходить из него по-разному в зависимости от ситуации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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«Сегодня у нас определенное количество субъектов на первом этапе, определенное количество — гораздо меньшее, конечно,— на втором, но динамика есть, процесс идет, он позитивен»,— заявила госпожа Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24». По ее словам, регионов, где снижается коэффициент распространения инфекции, каждый день становится больше.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных инфекционных коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.
Напомним, что Иркутская область одной их первых приступила к первому этапу снятия ограничений, однако затем ситуация резко ухудшилась. Власти приняли решение продлить режим самоизоляции в регионе до 14 июня.