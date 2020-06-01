Опять двести: в Приангарье подтверждены 210 новых случаев коронавируса

Иркутская область продолжает удивлять. В то время, как в России ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Приангарье, напротив, только все ухудшается. Вчера был зафиксирован антирекорд - 229 новых случаев коронавируса. Сегодняшний день не внёс оптимизма: 1 июня в Иркутской области подтверждены 210 новых случая коронавируса, из них 130 среди вахтовиков.

Как сообщает оперативный штаб, всего в регионе выявлены 2189 случаев, госпитализированы 1803 (+210 за последние сутки) человека, из них 142 (+1) из обсерваторов и 964 (+130) вахтовика, 363 (+22) человека выздоровели, 23 человека скончались – 11 от COVID-19, 12 (+1) от заболеваний, не связанных с COVID-19.