В апреле объем «свободных денег» россиян сократился на 40%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в апреле объем «свободных денег» в российских семьях вырос на 31% по сравнению с мартом и составил 17,6 тысяч рублей. Однако за год Индекс потерял 40%.

То есть именно такое количество денег «усредненная» семья имела в своем распоряжении после покупки товаров повседневного спроса, в том числе и продуктов питания, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи и др. И именно эти средства могли быть потрачены на выплату кредитов, покупку товаров длительного пользования, крупные покупки, образование, медицину, развлечения, отдых или отложены в виде сбережений.

За месяц объем «свободных денег» вырос на 31%, а за год – сократился на 40%. Несмотря на рост против прошлого периода, апрельское значение ИСД сигнализирует о структурных изменениях благосостояния граждан, так как мартовское падение могло объясняться ростом расходов в связи с началом периода самоизоляции. Апрельское же снижение против прошлого года говорит скорее не о росте расходов, а о снижении доходов.

Серьезно сокращается и среднегодовое значение Индекса. Если по итогам прошлого года оно равнялось 27,5 тыс. руб., то сейчас по результатам первой трети 2020 года среднегодовое значение равняется 20,9 тыс. руб.

Количество свободных денег в крупных городах-миллионниках возрастает на 29,5% по сравнению с прошлым месяцем (см. График 3). В городах от 500 тыс. до 1 млн количество свободных денег в апреле по сравнению с мартом возрастает на 42,1%. В небольших городах от 100 до 500 тыс. рост против предыдущего месяца составил 28,4%.

Покупательская способность «свободных денег» в пересчете на количество бутылок молока «Домик в деревне-Отборное» (0,93л), которое домохозяйства могли себе позволить покупать ежемесячно на все свои «свободные деньги», куда ниже, чем в предыдущем году. На все свободные средства в текущем году можно купить 358 бутылок, тогда как в прошлом году – 476 бутылок.