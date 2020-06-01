En+ Group направит более 7 млрд рублей на ремонт оборудования своих ТЭЦ в Иркутской области

Компания En+ Group направит на финансирование работ в рамках ремонтной кампании 2020 года на объектах тепловой генерации «Иркутскэнерго» более 7 млрд рублей. Плановые и текущие ремонтные работы будут проведены на оборудовании ТЭЦ и городских тепловых сетях до начала следующего отопительного сезона, сообщают в компании.

En+ активизирует ремонтную кампанию на объектах ТЭЦ в Иркутской области с завершением отопительного сезона. В этом году на эти работы компания направит 5,2 млрд рублей. Кроме этого инвестиции по программе повышения надёжности составят еще 2,2 млрд рублей. Всего планируется провести 27 ремонтов турбоагрегатов и 59 ремонтов котлоагрегатов, а также работы на другом оборудовании станций и сетей. Перед энергетиками стоит задача обеспечить работу ТЭЦ предстоящей зимой без сбоев и сформировать запасы топлива, достаточные для прохождения осенне-зимнего периода.

Часть работ по обеспечению надежности тепловых станций были выполнены еще во время отопительного сезона. Так, были проведены плановые ремонты двух паровых турбин на ТЭЦ-9 в Ангарске и паровой турбины на ТЭЦ-12 в Черемхово. Выполнение этих ремонтов не повлияло на подачу тепла потребителям. На тепловых сетях во время отопительного сезона крупные ремонты не проводились.

В уходящем отопительном сезоне энергетики отмечают снижение аварийности. Основной фактор, который позволил этого добиться, – качественная подготовка всех объектов генерации и теплосетей. Благодаря этому отопительный сезон 2019-2020 годов в Иркутской области прошел без сбоев. На объектах «Иркутскэнерго» нештатных ситуаций не было. Количество технологических нарушений на тепловых сетях и оборудовании ТЭЦ по сравнению с прошлым сезоном сократилось на 10%.

В 2019 году была создана служба диагностики на Участке тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ. Работа службы позволила значительно увеличить количество и качество диагностирования оборудования. Ее специалисты в 2019 году выявили и устранили более 250 дефектов на тепловых сетях Иркутска, 196 из которых являлись потенциальными повреждениями и могли привести к аварийным ситуациям с отключением теплоснабжения потребителей. Также были применены новые методы диагностирования тепловых сетей, один из которых – внутритрубная диагностика - показал высокую эффективность в выявлении дефектов трубопроводов. Компания планирует увеличить объемы его применения, совместно с такими методами, как бесконтактная толщинометрия, метод магнитной памяти металла, аэрофотосъемка с помощью тепловизионного оборудования.

Для повышения качества подготовки тепловых сетей Иркутска к отопительному сезону в 2019 году помимо гидравлических испытаний были проведены испытания 44 километров тепловых сетей повышенным давлением. Результатом испытаний стало снижение количества аварийных повреждений на этих участках тепловых сетей в зимний период на 30%. В 2020 году протяженность тепловых сетей, испытываемых повышенным давлением, увеличена до 125 километров. Опыт Иркутска будет применен на тепловых сетях в других городах присутствия компании в Иркутской области.