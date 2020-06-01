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В России смогут штрафовать за отказ от вакцинации

1 июня 2020

Изменение в КоАП коснутся граждан, не желающих прививаться по национальному графику, пишет Интерфакс.

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Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.

Соответствующая норма содержится в проекте нового КоАП, размещенном Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе "по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей".

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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