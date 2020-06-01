В 2020 году абитуриенты смогут сразу пересдать непрофильные экзамены

В этом году им дадут право пересдать не только обязательные предметы, но и предметы по выбору, сообщил РИА Новости член комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству, автор идеи Евгений Марченко.

Он пояснил, что сейчас пересдавать в этом же году можно только обязательные ЕГЭ - русский и математику, а профильные предметы, которые ученик выбирает самостоятельно, можно пересдать только на следующий год.

"Мы с коллегами сейчас обсуждаем идею дать возможность пересдачи (в этот же год - ред.) не только ЕГЭ по базовым предметам, но и по профильным. Ведь если ребенок завалил профильную историю, английский язык или литературу, в этом году для него вообще интересующие его факультеты будут закрыты. А он, допустим, с детства мечтает быть экономистом, юристом, историком или журналистом. Мы это считаем несправедливым … Там для них, абитуриентов, такая трагедия, когда они не сдают - я просто видел, как они из-за этого страдают. А зачем? Что нам это дает?" - сказал Марченко.