Около половины россиян позитивно относятся к электронному голосованию

23 мая Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Изменения предусматривают возможность голосования через интернет на всех уровнях выборов, сообщает ВЦИОМ.

Около половины россиян позитивно относятся к электронному голосованию. При этом в обществе нет явного негативного или предвзятого отношения к новой технологии. Это создает благоприятную базу для развития института электронного голосования в будущем.

Электронное голосование позволит привлечь к выборам новых избирателей. Наибольший уровень поддержки голосования через интернет фиксируется в возрастной группе от 18 до 34 лет, представители этой же возрастной группы меньше других участвуют в традиционном голосовании и чаще придерживаются стратегии ситуативного участия. В связи с этим можно предположить, что в результате обеспечения возможности голосовать дистанционно через интернет электоральное поведение молодежи может стать более активным.

Новым технологиям потребуется время для внедрения.

В ближайшие несколько лет, выбирая между дистанционным и традиционным голосованием, большинство россиян явно отдаст предпочтение в пользу последнего как привычного и знакомого способа. Однако динамика изменения общественного мнения показывает, что число граждан, считающих важным предоставление возможности проголосовать удаленно, будет расти.

Дистанционное голосование имеет технологические и репутационные барьеры. Они сокращают потенциальную аудиторию тех, кто мог бы им воспользоваться, а также создают потенциальные риски в процессе его внедрения.

В рамках электронного голосования необходимо обеспечить технологическое разнообразие.

Граждане обладают устойчивыми привычками использования электронных устройств, поэтому для успешного внедрения электронного голосования потребуется проработка сразу двух-трех сценариев (голосование на сайте через ПК и мобильный телефон или смартфон, голосование через мобильное приложение).

В первое время в качестве инструментов информирования в процессе электронного голосования максимально эффективными будут проверенные временем технологии, понятные широким слоям населения. Так, смс-уведомления предпочтительнее пуш-оповещений в приложении, стабильно работающий сайт предпочтительнее мобильного приложения.