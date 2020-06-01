Азиатско-Тихоокеанский Банк заключил первую сделку с монетным двором Национального Банка Республики Казахстан

В конце мая Азиатско-Тихоокеанский Банк заключил первую сделку по реализации Республиканскому государственному предприятию «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» серебра в слитках в количестве более одной тонны.

«Мы рады, что география нашего сотрудничества ежегодно растет. Для нас ценно, что представители крупных организаций нашей страны и не только выбирают именно услуги и продукцию АТБ. Наша задача не только предоставить лучший продукт, но и выстроить такие партнерские отношения, которые позволят расширить сферы взаимодействия и укрепить деловое сотрудничество», - рассказал директор департамента по работе с драгоценными металлами Артем Евстратов.

Важно отметить, что из доставленного серебра высшего качества “Good Delivery” (Лондонский стандарт качества) Казахстанский монетный двор будет изготавливать монеты, которые в дальнейшем попадут на локальные и зарубежные рынки. Данная сделка может помочь предстоящему сотрудничеству АТБ с Казахстанским монетным двором как в рамках операций по продаже слитков драгоценных металлов, так и в области торговли монетами из драгоценных металлов.