Чистая прибыль ПСБ в 1-м квартале 2020 года составила 7 млрд рублей по МСФО

Чистая прибыль ПСБ по МСФО за 1-й квартал 2020 года составила 7 млрд рублей, увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Первый квартал текущего года банк завершил по плану. ПСБ успешно прошел стресс-тесты рейтинговых агентств, подтвердив устойчивость финансового положения и высокий запас прочности, что позволяет нам уверенно себя чувствовать в сложившихся непростых экономических условиях и оказывать поддержку нашим клиентам. Мы будем уделять повышенное внимание задачам по управлению рисками, поддержанию эффективности функционирования и обеспечения уровня ликвидности», — прокомментировал главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов.

Чистый процентный доход за 1-й квартал 2020 года увеличился на 35% год к году — до 15,6 млрд рублей, за счет роста объемов бизнеса, а также консолидации Связь-Банка.

Чистая процентная маржа по итогам 1-го квартала 2020 года составила 2,7% по сравнению с 3,1% за аналогичный период 2019 года, что обусловлено более быстрой переоценкой портфеля ликвидных активов банка на фоне устойчивого снижения ключевой ставки ЦБ.

Чистый комиссионный доход в 1-м квартале 2020 года вырос на 61% год к году и составил 5,3 млрд рублей преимущественно за счет роста комиссионных операций ПСБ.

Операционный доход за отчетный период увеличился на 69% год к году — до 26,2 млрд рублей, что обеспечено ростом регулярного бизнеса ПСБ. Кроме того, в отчетном периоде банк получил единовременный доход в размере 7,6 млрд рублей по мировому соглашению с НПФ (конвертация депозитов в субординированные облигации по ставке ниже рыночной в соответствии с требованиями МСФО 9). Соотношение операционных расходов к операционному доходу год к году улучшилось с 58% до 47%.

Активы банка с начала года увеличились на 3% — до 2 233 млрд рублей по состоянию на 1 апреля 2020 года (2019 год: 2 162 млрд рублей). Основные направления роста активов — ликвидные активы и кредитный портфель.

Портфель ценных бумаг за 1-й квартал 2020 года сократился на 6% — до 570 млрд рублей. Портфель ценных бумаг на балансе банка на 1 апреля 2020 года составил 26% от активов, при этом доля государственных ценных бумаг в портфеле — 82% (2019 год: 28% и 86%, соответственно).

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, в отчетном периоде увеличился на 5% и составил 1 125 млрд рублей (2019 год: 1 071 млрд рублей). По состоянию на 1 апреля 2020 года объем корпоративного кредитного портфеля вырос на 4% до 752 млрд рублей, объем портфеля МСБ — на 4% до 109 млрд рублей, а объём розничного портфеля — на 7% до 264 млрд рублей.

Доля обесцененных кредитов (этап 3 МСФО), за вычетом резерва под обесценение, в чистом кредитном портфеле за 1-й квартал 2020 года сократилась с 3,5% до 3,2%, а коэффициент покрытия обесцененных кредитов вырос с 90% на начало года до 91% на 1 апреля 2020 года.

Средства на счетах клиентов по итогам отчетного периода сократились на 7% и составили 1 576 млрд рублей. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в общем объеме клиентского привлечения увеличилась за 1-й квартал 2020 года с 34% до 38%. Объем средств на счетах корпоративных клиентов1 сократился на 17% до 760 млрд рублей за счет планового погашения одного крупного депозита. При этом увеличился приток средств на счета ГОЗ, а также выросло привлечение от клиентов гражданских отраслей. Средства клиентов МСБ и розницы выросли по 5% — ­до 268 млрд и 548 млрд рублей, соответственно.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 апреля 2020 года составил 234 млрд рублей (2019: 207 млрд рублей2), увеличившись на 27 млрд рублей за счет субординированных кредитов, выпущенных в рамках мировых соглашений с НПФ в марте 2020 г. на сумму порядка 21 млрд рублей, и прибыли за отчетный период в размере 7 млрд рублей.

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 1 апреля 2020 года составил 12,7% при минимальном требовании 8%; коэффициент достаточности основного капитала составил 10,6% при минимальном требовании 6%; коэффициент достаточности базового капитала составил 10,6% при минимальном требовании 4,5%.

1 В корпоративные счета для целей пресс-релиза включены все остатки средств, кроме МСБ и розницы.

2 Банк пересмотрел подход к расчету капитала по МСФО с целью сближения методик РСБУ и МСФО в части расчета вычета суммы отложенного налога по итогам 2019 года.