Райффайзенбанк получил три награды Silver Mercury

Райффайзенбанк получил сразу три награды престижной премии в области маркетинговых коммуникаций Silver Mercury. Зрительское жюри высоко оценило интеграцию бренда банка в выступление Metallica в рамках кампании «Тяжелый рок — это легко». Этот проект также получил две бронзы от профессионального жюри конкурса — в номинации «Лучшая кампания по спонсорству ивента» и «Финансовые и страховые услуги».

«Мы рады, что симпатии взыскательного жюри Silver Mercury оказались на стороне нашей кампании, — прокомментировал Михаил Зуров, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Райффайзенбанка. — Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши коммуникации были не только эмоциональными и яркими, но и отражали легкость любых аспектов жизни. Даже тяжелого рока».

Концерт Metallica состоялся 21 июля 2019 года в Лужниках при поддержке Райффайзенбанка. В рамках кампании «Тяжелый рок — это легко» банк разработал уникальную айдентику события, которая транслировалась в рамках омниканальной коммуникационной кампании, а также выделил специальную фан-зону для клиентов. Проект был реализована при поддержке агентств Sav Entertainment и TMA-DRAFT.