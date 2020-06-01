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Примсоцбанк сообщил режим работы в праздничные дни июня 2020

1 июня 2020

В связи с празднованием Дня России (12 июня) изменяется режим работы офисов Примсоцбанка.

День отдыха: 12 июня  2020 года. 12 июня обслуживание клиентов производиться не будет.

11 июня  2020 года банк работает и осуществляет обслуживание клиентов в режиме работы четверга, предпраздничный день, сокращенный на 1 час. Подразделения банка, режим работы которых, не связан с операционно-кассовым обслуживанием клиентов, работают в режиме предпраздничного рабочего дня, сокращенного на 1 час.

В субботу 13 июня 2020 года – банк работает и обслуживает клиентов по режиму субботнего дня.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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