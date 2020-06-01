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В апреле УАЗ вошел в ТОП-10 марок российского авторынка

1 июня 2020

По итогам четырех месяцев 2020 года в России было продано 8155 ульяновских внедорожников (-27%). Таким образом, доля УАЗа на российском рынке составила 2,0% против 2,2% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором в январе – апреле остановили свой выбор 3625 покупателей (-5%).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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