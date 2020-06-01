В апреле УАЗ вошел в ТОП-10 марок российского авторынка

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод в апреле реализовал на российском рынке 862 автомобиля, что на 75% ниже показателя годичной давности.

По итогам четырех месяцев 2020 года в России было продано 8155 ульяновских внедорожников (-27%). Таким образом, доля УАЗа на российском рынке составила 2,0% против 2,2% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором в январе – апреле остановили свой выбор 3625 покупателей (-5%).