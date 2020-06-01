Банк ВТБ сообщил о реализации амбициозного плана найма персонала по Программе «600 дней»

Банк ВТБ продолжает активный набор сотрудников на вакансии в рамках Программы «600 дней», которая была запущена в конце 2019 года в целях поддержки реализации стратегии развития банка до 2022 года в глобальных бизнес-линиях: «Розница» и «Средний и малый бизнес». Основные задачи Программы — цифровизация клиентского опыта и ускоренное развитие продуктов и каналов. Всего в рамках Программы «600 дней» планируется привлечь более 800 специалистов.

Максимальную эффективность выполнения Программы и тесные связи между всеми элементами цикла разработки — от гипотезы до готового решения — обеспечивают кросс-функциональные команды с участием представителей глобальных бизнес-линий, ИТ- разработчиков и других функций поддержки и контроля. Команды структурируются по бизнес-направлениям с передачей лидерам направлений полной ответственности за бизнес-результат перед руководством и клиентами.

Программа предполагает формирование более 300 кросс-функциональных команд. Спектр их задач очень широк: от обновления мобильного банка для розничных клиентов и создания новых инструментов развития продаж до оптимизации бизнес-процессов и актуализации программ лояльности банка.

Руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент Банка ВТБ Глеб Ермаков отметил: «Новая модель работы потребовала от нас провести ряд существенных изменений в организационной структуре банка. В частности, в глобальных бизнес-линиях „Розничный бизнес“ и „Средний и малый бизнес“ мы сформировали несколько десятков новых структурных подразделений, которые призваны обеспечить постоянное повышение качества клиентского обслуживания и быстрый вывод новых продуктов и приложений. Абсолютное большинство сотрудников этих подразделений составляют привлеченные с рынка руководители и профессионалы. Однако нам еще предстоит много интересной работы по дальнейшей трансформации нашей бизнес-модели для достижения поставленных в стратегии амбициозных целей. Для этого мы должны обеспечить дальнейший приток в банк специалистов с необходимыми компетенциями. Например, в банке открыт набор на такие вакансии, как UX/UI дизайнер, продуктолог (CJE), владелец продукта (PO) и другие. Усиление команды данными специалистами поможет усовершенствовать процесс разработки и запуска новых конкурентоспособных продуктов».