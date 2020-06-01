Банк «Союз» сообщил режим работы с 1 по 14 июня 2020 года

Банк «Союз» обращает внимание на график работы офисов с 1 по 14 июня 2020 года.

Режим работы Санкт-Петербургского филиала, дополнительных офисов в г. Москва «Сущевский» и «Отрадное»:

Понедельник – пятница – с 9:00 до 18:00;

Суббота, воскресенье – выходной день, обслуживание клиентов не производится.

Обслуживание клиентов во всех остальных офисах банка «Союз» будет производиться в штатном режиме и согласно постоянного графика работы, указанного в разделе «Офисы».

Банк обслуживает клиентов и в рамках предоставления дистанционных услуг, включая работу банкоматов и устройств самообслуживания, систем мобильного банка и онлайн-переводов.

Банк рекомендует оставаться дома и посещать наши офисы только при необходимости.

Управлять своими финансами можно в любое удобное время, не выходя из дома, с помощью удобного мобильного приложения «Банк СОЮЗ Онлайн» или в личном кабинете в «Интернет-банке». Функционал «Интернет-банка» и мобильного приложения предоставляется клиентам банка «Союз» бесплатно, в качестве дополнения к различным пакетам банковских услуг.