Банк ВТБ подписал соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии РФ

29 мая 2020 года Банк ВТБ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология».

В основу взаимодействия легла идея о необходимости сохранения и восстановления популяций редких видов животных и развития экологического туризма на территории России.

«Банк ВТБ на протяжении многих лет принимает активное участие в большом проекте по сохранению популяции крупных кошачьих — тигра, леопарда, снежного барса — в регионах России. Подписанное сегодня с Минприроды России соглашение — это важный шаг для нас. Своей деятельностью мы призываем другие крупные бизнес-структуры обратить внимание на актуальность экологических задач и перспективность экологического туризма в нашей стране», — рассказал генеральный директор ООО «ВТБ Экология», старший вице-президента банка ВТБ Александр Гоголев.

«Соглашение о взаимодействии, заключенное между Минприроды России и банком ВТБ, позволит реализовать программу по сохранению и мониторингу популяций редких видов. Кроме того, совместно с ВТБ мы планируем организовать работу по развитию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях», — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.