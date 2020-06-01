Названы повышающие риск заражения коронавирусом привычки

Алкоголь и сигареты повышают риск заразиться COVID-19, провоцируют более тяжёлое течение болезни, убеждён профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и пожилыми можно отнести к группе риска по коронавирусу, сказал он «Парламентской газете».

- Вредные привычки приводят к тому, что человек ослабевает и вероятность, что он получит тяжёлые осложнения, будет больше. Нет никаких подтверждений о защитной роли алкоголя, есть только отягощающая. Такое же заявление ВОЗ дала по табаку, потому что курение сопровождается тяжёлым поражением лёгких, а когда к этому ещё добавляется инфекция, серьёзных последствий не избежать. Природа так предусмотрела, что у нас все органы и функции имеют определённый запас прочности, функциональный резерв. У многих курящих людей эти резервы исчерпаны ещё до встречи с инфекцией. Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу, - говорит Андрей Демин.