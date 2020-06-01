В Иркутской области появилась горячая линия по вопросам отдыха и оздоровления детей

Горячая линия организована на базе министерстве социального развития, опеки и попечительства региона для оперативного взаимодействия с родителями детей, сообщают в областной администрации.

По всем вопросам организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей можно обратиться по телефону минсоцразвития: 8 (3952) 52-75-41 в рабочие дня с 9-00 до 18-00 часов.

Кроме того, в министерстве просвещения Российской Федерации работает еще один телефон горячей линии: 8-800-444-35-38. По этому номеру также можно получить информацию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в том числе в международном детском центре «Артек» и Всероссийских детских центрах «Орленок», «Смена», «Океан».