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А как быть с гигиеной во время пандемии? Игорь Кобзев поднял вопрос от отключении воды

1 июня 2020

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Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поднял за заседании оперативного штаба горячий вопрос о плановых отключениях воды в регионе. По его мнению, это вызывает вопросы с точки зрения гигиены.

- Сегодня планируется отключить горячее водоснабжение в Свердловском, Ленинском и Октябрьском районах Иркутска почти на две недели. В некоторых районах в это время ещё несколько дней не будет и холодной воды. А как быть с элементарными правилами гигиены в период пандемии? Руководителям сетевых компаний и администрации города необходимо продумать, как можно развести эти процессы и сократить сроки отключения, - сказал Игорь Кобзев.

1 июня в Иркутской области подтверждены 210 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии -  2189.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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