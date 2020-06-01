А как быть с гигиеной во время пандемии? Игорь Кобзев поднял вопрос от отключении воды

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поднял за заседании оперативного штаба горячий вопрос о плановых отключениях воды в регионе. По его мнению, это вызывает вопросы с точки зрения гигиены.

- Сегодня планируется отключить горячее водоснабжение в Свердловском, Ленинском и Октябрьском районах Иркутска почти на две недели. В некоторых районах в это время ещё несколько дней не будет и холодной воды. А как быть с элементарными правилами гигиены в период пандемии? Руководителям сетевых компаний и администрации города необходимо продумать, как можно развести эти процессы и сократить сроки отключения, - сказал Игорь Кобзев.

1 июня в Иркутской области подтверждены 210 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии - 2189.