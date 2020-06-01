Игорь Кобзев: Продление ограничительных мер еще на две недели считаю правильным

Об этом глава региона заявил сегодня, 1 июня, на заседании оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения на территории Приангарья COVID-19.

- В воскресенье в Иркутской области зафиксировано самое большое число зараженных коронавирусом – 229 человек. В этой связи наше непростое решение о продлении ограничительных мер ещё на две недели, на полный карантинный цикл, считаю правильным, - отметил врио Губернатора.



По-прежнему среди заболевших большое количество граждан, прибывших в Иркутскую область для работы вахтовым методом.



- Обращаюсь к работодателям и руководителям компаний: усильте контроль за теми, кто работает у вас или только прибыл на вахту. Необходимо составить график на месяц: где пройдут перевахтовки, в каких организациях, каким транспортом будут перемещаться работники. Просчитайте все до мелочей, наведите порядок с субподрядными организациями. Все меры безопасности должны быть соблюдены, - подчеркнул Игорь Кобзев.

1 июня в Иркутской области подтверждены 210 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии - 2189.