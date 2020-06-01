Кадастровая палата Иркутской области сообщила режим работы в первую неделю июня

В связи с началом выхода Иркутской области из режима самоизоляции Кадастровая палата региона уточняет режим работы своих подразделений с 1 по 5 июня, а также рассказывает о вариантах оформления недвижимости, сообщают в ведомстве.

Прием документов на кадастровый учет и регистрацию прав по экстерриториальному принципу (оформление документов на недвижимость, находящуюся в других регионах России) в офисах Кадастровой палаты Иркутской области продолжает осуществляться по предварительной записи.

Предварительную запись можно осуществить в личном кабинете на официальном сайте Росреестра. Чтобы записаться на прием, достаточно авторизоваться, используя учетную запись единого портала государственных услуг РФ, и выбрать подходящий вам по всем параметрам офис Кадастровой палаты.

В Удостоверяющем центре Кадастровой палаты можно получить сертификат электронной подписи. Центр свою деятельность не приостанавливает и формат работы не меняет. Подробную информацию можно получить по номеру 8 (3955) 581-574 (доб. #2595 или #2397) или на официальном сайте Кадастровой палаты, во вкладке «Сервисы и услуги», в разделе «Удостоверяющий центр».

Для оказания государственных услуг специалисты Кадастровой палаты проводят выездной прием в удобное для заказчика время и по любому адресу в пределах Иркутска, Иркутского района, Ангарска, рабочего поселка Мегет, села Одинск, села Савватеевка.

Заявку на оказание услуги можно подать любым из перечисленных способов:

по многоканальному телефону: 8 (3955) 58-15-74 доб. 4;

написать по электронной почте: dostavka@38.kadastr.ru.

По вопросам личного приема временно действует специальный режим посещения Кадастровой палаты по Иркутской области, предусматривающий использование в приоритетном порядке электронных видов связи – официальный адрес электронной почты: filial@38.kadastr.ru.

Удаленно провести операции с недвижимостью можно воспользовавшись официальными сайтами Кадастровой палаты или Росреестра.

Если нужна информация о характеристиках объектов недвижимости или требуется проверить собственников, уточнить наличие обременений, то можно воспользоваться сервисом Федеральной кадастровой палаты по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) ( spv.kadastr.ru ).

Любые вопросы, связанные с недвижимостью можно задать специалистам Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) по единому многоканальному номеру: 8 (800) 100-34-34 (звонок бесплатный для всех регионов России).