Балалаечник из Усть-Илимска завоевал Гран-при Гамбургского музыкального конкурса

Награду и высокую оценку жюри получил выпускник Детской школы искусств №1 Усть-Илимска Иван Попов. Гамбургский музыкальный конкурс им. П.И. Чайковского для детей и подростков состоялся в дистанционном формате, сообщают в областной администрации.

- На конкурс была отправлена запись отчётного концерта Ивана Попова, который состоялся в марте 2020 года. Там прозвучали произведения разных жанров. Концертмейстером на выступление была приглашена Наталия Крель из Германии, которая, кстати, окончила музыкальную школу в Братске, - сказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Для юного музыканта это не первая награда такого высокого уровня. Иван Попов является стипендиатом губернатора в области культуры и искусства. Два года подряд он завоевывал золото Дельфийских игр. Иван является обладателем Гран-при Всероссийского конкурса молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала» (Иркутск, 2017), Гран-при VI Международного конкурса исполнителей на народных инструментах имени Ю.А. Вострелова, а также лауреатом I степени на IV Международном конкурсе исполнителей на струнных щипковых инструментах «Серебряные струны».

За годы обучения в музыкальной школе у Ивана состоялось девять сольных концертов. Юный музыкант уже выступал в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского на гала-концерте победителей конкурсов «Золотые таланты», «Щелкунчик» и «Синяя птица» в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра.

Его мастерство высоко оценил выдающийся российский балалаечник, профессор, заведующий кафедрой струнных народных инструментов Российской академии музыки им. Гнесиных Андрей Горбачёв. Уже в июле этого года Иван будет сдавать вступительные экзамены в Московский колледж им. А.Н. Скрябина.