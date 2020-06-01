В апреле средний размер ипотечного кредита в Иркутской области сократился на 2%

В апреле 2020 года он составил 2 050 480 рублей, сообщают в НБКИ.

Средний размер выданных ипотечных кредитов в РФ составил 2,39 млн руб. По сравнению с мартом текущего года данный показатель сократился на 8,0% или на 0,21 млн руб. (в марте 2020 года - 2,60 млн руб.).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле 2020 года снижение среднего чека ипотеки оказалось менее существенным – на 2,4% (в апреле 2019 года – 2,45 млн. руб.).

В апреле 2020 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в:

Москве (5,30 млн. руб.),

Московской области (3,91 млн. руб.),

Приморском крае (3,08 млн. руб.),

Санкт-Петербурге (3,05 млн. руб.),

Ханты-Мансийском АО (2,71 млн. руб.).

При этом самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года по сравнению с мартом текущего года продемонстрировали:

Томская обл. (-16,5%),

Чувашская Республика (-15,5%),

Воронежская обл. (-13,7%),

Кировская обл. (-12,7%),

Вологодская обл. (-11,5%).

В то же время в ряде регионов средний чек по ипотеке вырос, в том числе, в:

Саратовской обл. (+8,5%),

Приморском крае (+3,3%),

Тюменской обл. (+2,7%).

В Москве и Санкт-Петербурге средний размер ипотечного кредита снизился на 4,3% и 3,4% соответственно.

«По сравнению с другими сегментами розничного кредитования, в апреле 2020 года сокращение выдачи ипотечных кредитов оказалось не таким радикальным – менее 50 процентов. Скажем, другой тип залоговых кредитов – автокредитование - пострадал в апреле гораздо сильнее, падение выдачи здесь составило более 80 процентов, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – На наш взгляд, снижение среднего чека по ипотеке во многом обусловлено тем, что граждане стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. Поэтому при выборе параметров ипотечного кредита стараются увеличить размер первоначального взноса, минимизируя тем самым будущие платежи. В свою очередь банки сейчас более осторожно подходят к ипотечным кредитам с небольшим первоначальным взносом».