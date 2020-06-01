На 5 млрд меньше налогов собрали в Иркутской области за четыре месяца 2020 года

В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков Иркутской области за январь - апрель 2020 года поступило около 147 млрд рублей налогов и сборов, что на 5 млрд рублей или более чем на 3% ниже уровня поступлений аналогичного периода прошлого года.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 87 млрд рублей или 59%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 54 млрд рублей или 37%, в том числе в доходы местных бюджетов – 8 млрд рублей. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено акцизов на нефтепродукты 5 млрд рублей или более 3 процентов.

Кроме того, поступило 36 млрд рублей страховых взносов, зачисляемых в социальные внебюджетные фонды, что на 12% выше уровня аналогичного периода 2019 года, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации – 27 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – более 6 млрд рублей, в Фонд социального страхования – около 3 млрд рублей.

Объем платежей в федеральный бюджет в январе - апреле 2020 года более чем на 3 млрд рублей или на 4% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. В структуре доходов федерального бюджета 57% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – 50 млрд рублей. Поступления НДПИ в федеральный бюджет на 6 млрд рублей или на 10% ниже уровня поступлений января - апреля 2019 года, что обусловлено, главным образом, снижением коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть. Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 35% доходов федерального бюджета (или 31 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС увеличились на 2 млрд рублей или почти на 8%, что обусловлено ростом платежей на 1,5 млрд рублей. Объемы возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков снизились на 641 млн рублей.

Напомним, что по итогам трёх месяцев бюджет Иркутской области недосчитался 600 млн рублей.