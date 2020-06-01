Компания En+ Group представила главного тренера команды высшей лиги «Байкал-Энергия»-2

Иркутский клуб по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» при поддержке генерального спонсора En+ Group подписал контракт с Сергеем Юсуповым, который займет пост главного тренера команды высшей лиги, сообщают в компании.

Сергей Юсупов воспитанник иркутской хоккейной школы, мастер спорта по хоккею с мячом. В составе команд областного центра Сергей отыграл семь сезонов. В послужном списке Юсупова выступления за казанскую «Ракету», хабаровский «СКА-Нефтяник» и команду из Абакана «Саяны-Хакасия». В составе «Сибсканы» Сергей завоевал бронзу чемпионата России.

После завершения спортивной карьеры Сергей Юсупов возглавлял детскую команду в ДЮСШ "Рекорд", начал работать детским тренером. За период с 2014 по 2020 год под его руководством команда становилась чемпионом Кубка имени Б.Ф. Баринова, Кубка А.Г. Шишкина, И.В. Протасова, Первенства Иркутской области, Кубка Губернатора Иркутской области, призёром зональных соревнований на призы клуба «Плетёный мяч», серебряным призером турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси на Красной площади.

На посту главного тренера «Байкал-Энергии»-2 Сергей Юсупов сменил Василия Никитина, который возглавлял команду на протяжении семи лет. Кроме того, покинул тренерский штаб дубля «Байкал-Энергии» и Алексей Баженов. Сейчас в клубе идёт работа по подбору старшего тренера команды.

Руководство клуба и генерального спонсора En+ Group благодарит Василия Никитина и Алексея Баженова за работу по воспитанию молодых хоккеистов и желает успехов в будущем!