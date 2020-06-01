«Сбербанк страхование» предложила возобновить тренировки на улице со «Спортивной защитой»

С сегодняшнего дня уже в 63 регионах России разрешены занятия спортом на улице в утренние часы, сообщают в организации.

В последние месяцы россияне занимались в основном дома и даже купили в два раза больше товаров для фитнеса. Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» предлагает возобновить тренировки на свежем воздухе со «Спортивной защитой» — новым продуктом по страхованию от несчастных случаев при занятиях спортом.

С 1 июня москвичам официально разрешено заниматься спортом на улице в любой день до 9 утра с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Регионы начали снимать ограничения с середины мая, и теперь тренировки на улицах разрешены уже в 63 регионах.

В любительском спорте, так же как и в профессиональном, тренировки порой заканчиваются травмами. Самыми распространенными из них считаются вывихи, растяжения и повреждения суставов. По данным Минздрава, ежегодно травмы той или иной степени тяжести получают до 25% людей, активно занимающихся спортом. «Спортивная защита» позволит застраховаться от травм при занятиях любым видом спорта, причем как на любительском, так и на профессиональном уровне.

Эта программа страхования будет полезна всем людям, которым нравится физическая активность. «Спортивная защита» также очень удобна тем, кто участвует в соревнованиях любого уровня, как взрослых, так и детских. Заключить договор можно для одного человека или для целой спортивной команды на срок от одного дня до года. Договор будет действовать в любой точке мира. Оформить полис можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Занятия спортом на улице уже разрешены во многих регионах — например, в Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской областях, в Карелии, на Камчатке, а с сегодняшнего дня и в Москве. Россияне, конечно, рады возможности вернуться к любимым пробежкам и велосипедным прогулкам, но, приступая к тренировкам, не стоит забывать о риске получения травм. Мы хотим, чтобы все спортсмены — и любители, и профессионалы — тренировались под надежной страховой защитой. Чем больше россиян будет заниматься спортом, тем больше мы будем готовы к преодолению любых жизненных трудностей».

Застраховаться от риска получения травм, в том числе при занятиях спортом, можно также по программе компании «Сбербанк страхование» «Защита близких плюс», но «Спортивная защита» ориентирована именно на спортсменов: при оформлении договора страхования в него можно включить занятия более чем ста видами спорта, выбрав в одном договоре до пяти видов, — от популярных бега и плавания до армрестлинга, дайвинга, каньонинга, спуска в пещеры или парашютизма.

В последние два месяца россияне могли тренироваться только в домашних условиях, что существенно изменило спрос на спортивные товары. Так, по данным маркетплейса Беру, в период вынужденной самоизоляции россияне вдвое чаще обычного заказывали товары для фитнеса. Самой большой популярностью пользовались ролики для пресса, интерес к которым вырос в 8 раз. В 7 раз увеличилось количество заказов с товарами для занятий йогой — специальных блоков, ремней, колец для пилатеса. В 6 раз больше стал спрос на коврики для занятий фитнесом, в 4 раза — на скакалки и степ-платформы.