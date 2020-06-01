ВШЭ: зарплаты 40% россиян сократились за время пандемии COVID-19

Почти 10% россиян потеряло работу после введения режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19, следует из данных опроса Высшей школы экономики, которые приводит газета «Известия». Еще 40% участников исследования сообщило, что их зарплата сократилась в этот период, а 20% полностью или частично лишилось премий и бонусов. Многих работников перевели на неполный график или отправили в неоплачиваемые отпуска.

Больше всего снизились зарплаты в строительстве, торговле и сфере обслуживания, где негативная динамика фиксировалась в 65–75% случаев. Среди самозанятых заработки уменьшились у 75%, а среди занятых на средних и крупных предприятиях — у 48%.

Лидерами по переводу персонала на неполную занятость оказались торговля и сфера обслуживания. На неполный рабочий день или неполную рабочую неделю было переведено 11% опрошенных. Примерно 13% было отправлено в вынужденные отпуска — за свой счет либо с частичной компенсацией. Около 16% сообщило, что они вынуждены трудиться больше, чем до введения ограничений.